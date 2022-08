Austria przeprasza za Fritzla

Wczoraj Fritzl przez półtorej godziny składał wyjaśnienia, których treści na razie nie ujawniono. Od wyniku przesłuchania zależy jakie zarzuty zostaną postawione potworowi z Amstetten.

Prokurator chce przede wszystkim ustalić, czy Fritzl, który przez 24 lata więził w piwnicy i gwałcił swoją córkę Elisabeth, jest też odpowiedzialny za śmierć siódmego ze spłodzonych z nią dzieci. Może go za to czekać nawet dożywocie. Za gwałt na córce może być skazany na maksymalnie 15 lat. A obrona twierdzi, że Fritzl jest niepoczytalny i powinien trafić do szpitala.Jego adwokat odbiera setki maili z pogróżkami.

Jednocześnie austriacki wymiar sprawiedliwości przyznaje, że jest po części odpowiedzialny za tragedię Elisabeth. Austriacka prasa pyta, jak to możliwe, że Fritzlowi, który miał na koncie wyrok za gwałt pozwolono adoptować troje dzieci, nie sprawdzając, co stało się z ich matką.