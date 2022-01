Australijscy dziennikarze obrażali Djakovicia. Do sieci wyciekło nagranie Anna Piotrowska

Novak Djoković Fot. Andrzej Szkocki / Polska Press

Do sieci wyciekło nagranie, na którym dwóch australijskich dziennikarzy obrzuca błotem tenisistę Novaka Djakovicia. To jednak nie oni poniosą konsekwencje. – Nielegalne nagranie zawierało prywatną rozmowę dwóch kolegów. Jego wyciek to podstępny, tchórzliwy czyn, naruszający prawo. Po wytropieniu sprawca odpowie za swój czyn – zapowiada dyrektor stacji „7 News” Craig McPherson.