Australian Open. Kontuzja biodra zadecydowała o porażce Rafy Nadala

Zwycięzca US Open z 2014 r. wyeliminował Rafaela Nadala. Do Chorwata uśmiechnął się los, bo turniejowa jedynka od połowy czwartego seta miała problemy z poruszaniem się po korcie. Nadal przegrywał 6:3, 3:6, 7:6 (7-5), 2:6, 0:2 i zdecydował się poddać mecz.

- Grałem normalnie, bez żadnych zahamowań, aż nagle poczułem ból w mięśniu. To był jeden fałszywy ruch. Od tego momentu coś się stało, a ja nie zdawałem sobie sprawy, jak to zaraz będzie źle wyglądać. Teraz muszę zaakceptować porażkę i to, co jest. Wielu ludzi z czołówki światowego tenisa jest kontuzjowanych. To sygnał, że w końcu musimy zacząć myśleć o zdrowiu. Stawiać zdrowie ponad tenisa - powiedział po spotkaniu Rafael Nadal.

Jak wykazały pierwsze badania, Hiszpan nabawił się kontuzji biodra. Pierwsze diagnozy informują, że lider światowego rankingu będzie musiał pauzować przez najbliższe trzy tygodnie. Właśnie z powodu poważnego urazu biodra na parę miesięcy wypadł Andy Murray. Brytyjczyk jest już po operacji i dlatego nie oglądaliśmy go podczas tegorocznego AO.

Bez względu na ostateczne rozstrzygnięcia w Melbourne - Nadal pozostanie nr 1 ATP.

Autor jest również na Twitterze