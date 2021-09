Australia: Niesamowite akrobacje potężnego transportowca C-17 Globemaster nad dachami Brisbane (WIDEO)

Akrobacje potężnego transportowca C-17 Globemaster III w wykonaniu pilotów Królewskich Australijskich Sił Powietrznych jednych zachwycały, innych przerażały.

Oto bowiem ogromna maszyna zwinnie przelatywała na niewielkiej wysokości, zręcznie omijając drapacze chmur w Brisbane. Świadkowie pokazu z przejęciem filmowali wyczyny pilotów, inni zamykali oczy, bojąc się, że za chwilę dojdzie do katastrofy.

Nie były to jednak popisy nieodpowiedzialnych pilotów, tylko trening przed corocznym festiwalem Sunsuper RiverfireF. Loty C-17 odbywają się na każdym festiwalu od 2017 roku i co roku seria filmów z wyczynami pilotów trafia do sieci, robiąc na wszystkich ogromne wrażenie.

- Fajnie to wygląda, ale jest również niesamowicie niebezpieczne - komentował jeden z pilotów C-17 Sił Powietrznych USA dla Task & Purpose. - Jeżeli załoga zareaguje wolno, odrzutowiec zderzy się z budynkiem. Bardzo ryzykowne – mówił pilot, który zachował anonimowość, bo nie był upoważniony do rozmów z prasą.