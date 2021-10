Australia: Melbourne kończy niebawem najdłuższą blokadę z powodu Covid. Trwała prawie 9 miesięcy.

Mieszkańcy Melbourne, stolicy australijskiego stanu Wiktoria, wreszcie odetchną. Władze zapowiedziały bowiem zniesienie blokad. Restrykcje zostaną zniesione w najbliższy czwartek, co oznaczać będzie koniec najdłuższej blokady na świecie i powolny powrót do normalności.

Miasto liczące 5 milionów ludzi będzie żyło w blokadzie łącznie 262 dni, czyli prawie dziewięć miesięcy. To najdłuższy okres życia w takich warunkach na świecie. Na drugim miejscu znalazła się stolica Argentyny Buenos Aires z blokadami trwającymi 234 dni.

W tym czasie Melbourne doświadcza już szóstej blokady i wszyscy mają nadzieję, że ostatniej. Dochodziło tam do wielu ostrych starć mieszkańców z policją i choć zakażeń przybywa w ostatnim czasie, to jednak ze względu na postępy szczepień ( około 70 proc. zaszczepionych dwoma dawkami) sprawiło, że zapadła decyzja o zniesieniu blokad.

- To wspaniała wiadomość - ogłosił premier stanu Wiktoria Daniel Andrews. Dodał, że ponowne otwieranie hoteli, sklepów oraz innych placówek odbywać się będzie stopniowo. Więcej ułatwień nastąpi po zaszczepieniu 80 proc. mieszkańców stanu, co ma nastąpić najpóźniej do 5 listopada.