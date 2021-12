Australia: Jest pierwsza ofiara śmiertelna wariantu omikron

W poniedziałek władze Australii potwierdziły pierwszą śmiertelną ofiarę wariantu omikron w tym kraju. Zakażenia nowym wariantem wirusa SARS-CoV-2 nie przeżył 80-letni mężczyzna, który zakaził się w domu opieki społecznej dla osób starszych - informuje Polska Agencja Prasowa.

Przypadek tego pacjenta odnotowano w Nowej Południowej Walii, najludniejszym stanie Australii. W szpitalach tego stanu przebywa obecnie ponad 500 pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2, w tym 55 osób na oddziałach intensywnej terapii. Od poniedziałku w Nowej Południowej Walii obowiązują nowe restrykcje epidemiczne m.in. w lokalach gastronomicznych.

W innym australijskim stanie Wiktoria nie odnotowano jeszcze zgonu spowodowanego omikronem, ale rozpoczęto wyrywkowe badania mające pokazać, jak szybko transmituje nowy wariant koronawirusa.

Władze stanu Queensland zapewniają, że choć liczba zakażeń rośnie to na razie nie ma to wpływu na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Podróżowanie do i z Queensland jest dopuszczone pod warunkiem okazania aktualnego wyniku testu PCR.

Australia niedawno poluzowała szereg restrykcji epidemicznych, m.in. zniesiono ograniczenia w podróżowaniu między stanami i zawieszono obowiązek kwarantanny dla Australijczyków powracających do kraju z zagranicy - pisze PAP.