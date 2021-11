Australia: cudem wyrwał się z paszczy krokodyla, dźgając gada scyzorykiem

60-letni Australijczyk może mówić o ogromnym szczęściu po tym, jak cudem uszedł z życiem po spotkaniu w krokodylem. Mężczyźnie udało się wyrwać z paszczy dużego gada, kilkakrotnie dźgając go scyzorykiem po łbie, co pozwoliło mu wydostać się na brzeg.

Mężczyzna łowił ryby w pobliżu Hope Vale na północy Australii i kiedy wszedł do wody, niespodziewanie zaatakował go krokodyl. Opowiadał potem ratownikowi, że dostrzegł gada kilka sekund przed tym, jak ten rzucił się na niego, przewracając go w wodzie.

Szczęki drapieżnika owijały się wokół jego nóg i był wciągany na coraz głębszą wodę. Wtedy ostatkiem sił udało mu się wyciągnąć nóż zza pasa i zaczął nim desperacko dźgać krokodyla w łeb, aż ten go w końcu puścił. Potem mężczyzna wdrapał się na brzeg, po jakimś czasie przewieziono go szpitala w Cooktown, później do lecznicy w Cairns. Tam przez kilka dni będzie dochodził do siebie. Zdaniem lekarzy, obrażenia, jakich doznał nie zagrażają jego życiu.