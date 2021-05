Australia boi się indyjskiego wariantu Covid-19 i będzie karać rodaków, którzy chcą wrócić z Indii

Australijczykom powracającym z Indii do kraju grozi do pięciu lat więzienia lub kilkadziesiąt tysięcy dolarów grzywny. To pierwszy przypadek karania Australijczyków za powrót do swojego kraju.

Wszystkie loty z Indii, w tym repatriacyjne, zostały zakazane do 15 maja. Wszystko z obawy przez przyniesieniem na antypody indyjskiego wariantu koronawirusa.

Rządowi nie było łatwo podjąć taką decyzję - powiedział w minister zdrowia Greg Hunt. Szacuje się, że w Indiach jest około 9 000 Australijczyków, z których 600 uznaje się za szczególnie narażonych na zakażenie koronawirusem.

Nie brakuje opinii miejscowych lekarzy, że takie posunięcie rządu było nieproporcjonalne do zagrożenia ze strony osób powracających z Indii.

Nasze rodziny dosłownie umierają w Indiach, nie mają żadnego sposobu, aby się stamtąd, a my ich pozostawiamy wy-dostać, powiedział lekarz rodzinny dr Vyom Sharmer.

Od poniedziałku każdy, kto był w Indiach w ciągu 14 dni od planowanej daty przyjazdu do Australii, otrzyma zakaz wjazdu do kraju. Niezastosowanie się do nowego orzeczenia może skutkować karą pięciu lat więzienia.