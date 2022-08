Auf wiedersehen mistrzowie! Niemcy odpadają z mistrzostw świata

Przed ostatnią kolejką spotkań w grupie F każda z drużyn miała szansę na awans do fazy pucharowej. Na pole position znajdowali się piłkarze Meksyku z sześcioma punktami, a drugim faworytem byli oczywiście Niemcy, którzy grę na tak wczesnym etapie mundialu ostatni raz skończyli we Francji w 1938 roku.

Zagrożeni blamażem mistrzowie świata nie mieli zamiaru kalkulować. - Nie patrzymy na rywali. Musimy mieć jasność w naszym meczu i przede wszystkim na tym się skupiamy - zapewniał na konferencji prasowej Joachim Loew, który znów namieszał w składzie swojego zespołu. Szansę gry od początku dostał Mesut Oezil, bo według trenera piłkarz świetnie spisywał się na treningu. Po kontuzji do składu wrócił też filar obrony - Mats Hummels.

W pierwszej połowie Niemcy wymienili trzy razy więcej podań niż Azjaci i utrzymywali się przy piłce przez 70 proc. czasu gry. Na nic to się jednak nie zdało, bo Koreańczycy bardzo dobrze się bronili i nie dopuścili do żadnego zagrożenia. Mistrzów świata mógł pogrążyć za to Manuel Neuer, ale bramkarz, sam naprawił swój błąd po złej interwencji przy rzucie rożnym.