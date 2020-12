Audyt w Akademii Zagłębia. "Dzięki temu będziemy mogli być jeszcze lepsi"

Kolejne szkółki piłkarskie mogą dołączyć do Programu Certyfikacji PZPN! Co to oznacza dla rodziców młodych zawodników?

1 października startuje rejestracja szkółek do nowego cyklu Programu Certyfikacji PZPN. Podmioty najwyżej ocenione w trakcie procesu weryfikacyjnego zostaną wyróżnione przez krajową federację, co pomoże m.in. rodzicom młodych zawodników zastanawiającym się, do której szkółki zapisać swoją pociechę. Formularze rejestracyjne zainteresowane aplikacją szkółki mogą składać do 10 października 2020 roku. Po tym terminie nie będzie już możliwości dołączenia do programu w tym cyklu. Sprawdź co zyskujesz jeśli szkółka Twojego dziecka otrzyma certyfikat PZPN!