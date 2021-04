Atrakcje turystyczne dla dzieci, które warto zobaczyć na Mazowszu. 10 ciekawych miejsc w pobliżu Warszawy i nie tylko

Atrakcji turystycznych dla dzieci jest wiele, ale które z nich odwiedzić, aby nasze pociechy się nie nudziły? Postawmy na Mazowsze, które pełne jest ciekawych miejsc i polskich zabytków. Oto 10 ciekawych atrakcji turystycznych dla dzieci i dorosłych w pobliżu Warszawy i w województwie mazowieckim, które warto zobaczyć.

Atrakcje turystyczne Mazowsza przyciągają miłośników dobrej zabawy, zwolenników pieszych wycieczek oraz zabytków. Co warto zobaczyć na Mazowszu? Zobaczcie nasze propozycje. Łazienki Królewskie Łazienki Królewskie znajdują się w samej Warszawie i kuszą atrakcjami dla całej rodziny. Znajdzie się tu coś dla miłośników przyrody, historii i sztuki. Organizowanych jest wiele atrakcji turystycznych dla dzieci. Gdy jest ciepło można uczestniczyć w wielu warsztatach, tematycznych spacerach, posłuchać różnej muzyki oraz zobaczyć interesujące spektakle, oraz brać udział w zajęciach edukacyjnych. Do dyspozycji zwiedzających jest także kino plenerowe. Obowiązkowym punktem spaceru po Łazienkach Królewskich jest pomnik Fryderyka Chopina, Teatr na Wyspie oraz budynek Starej Pomarańczarni. Dzieci z wielką chęcią zobaczą pawie, które są prawdziwą atrakcją turystyczną tego miejsca oraz nakarmią już mocno otyłe karpie, a także zobaczą różne gatunki kaczek. W ramach odpoczynku można przepłynąć się gondolą, a później zjeść przepyszne gofry i lody

Centrum Nauki Kopernik Co warto zobaczyć jeszcze w Warszawie? Proponujemy nowoczesne i pełne atrakcji dla dzieci i dorosłych Centrum Nauki Kopernik. Zarezerwujcie sobie cały dzień, bo tu z pewnością nudzić się nie będziecie. Do dyspozycji zwiedzających jest:

wiele tematycznych wystaw,

laboratoria: chemiczne, biologiczne, fizyczne, robotyczne, w których można wziąć udział,

planetarium,

inne wydarzenia takie jak: spotkania z naukowcami, pokazy naukowe, pikniki naukowe i wiele innych równie ciekawych rewelacji dla rodzin z dziećmi. Muzeum domków dla lalek Jeżeli jeszcze nie znudziła się wam Warszawa, a uwielbiacie wyprawy w nieznaną przeszłość, to koniecznie zawitajcie do Pałacu Kultury i Nauki. To właśnie tam znajduje się muzeum, które spodoba się każdej małej i dużej dziewczynce. To miejsce powstało z pasji...do lalek. Aneta Popiel-Machnicka wraz ze swoimi dziećmi wyszukuje stare, zapomniane przedmioty i nadaje im nowe życie. Wystawa prezentuje lalki z całego świata, miniaturowe wersje domków dla lalek, ich pokoje i łazienki. Można także wziąć udział w tematycznych warsztatach.

Manufaktura cukierków Dla wszystkich łasuchów mamy prawdziwą atrakcję turystyczną, czyli manufakturę cukierków.

Co warto zobaczyć w tym miejscu? Tutaj sprawdzimy, jak się robi lizaki i cukierki od podstaw. Sami także możemy spróbować wyprodukować własnego smakołyka.

Park Rozrywki Julinek Ciekawym miejsce w pobliżu stolicy jest Park Rozrywki Julinek. Znajduje się 30 km od Warszawy w miejscowości Leszno. To, co wyróżnia ten park na tle innych to jego historia, która nawiązuje do słynnej bazy cyrkowej, która kiedyś tu się znajdowała. Na obszarze prawie 30 hektarów do dyspozycji dzieci i dorosłych jest park linowy, kraina dmuchańców, pole do minigolfa, ścianka wspinaczkowa, ekologiczny plac zabaw oraz animatorzy, którzy zadbają o dobry humor każdego gościa. Atrakcją turystyczną są tu wycieczki piesze i rowerowe, ponieważ Julinek znajduje się w otulinie Kampinowskiego Parku Narodowego.

Atrakcje turystyczne w pobliżu Warszawy: Wodna Karina w Wildze Gdzie pojechać jeśli chcemy skorzystać z zabaw w wodnych? Ciekawym miejscem w pobliżu Warszawy jest Wilga. Tutaj znajdziemy piękną piaszczystą plażę, zielone lasy i czyste jezioro. Do największych atrakcji tego miejsca należą: możliwość pływania motorówką, kajakami, rowerkami wodnymi, łódkami oraz skuterami,

tor quadowy,

park linowy,

zoo wodne,

znajdzie się także coś dla fanów wędkarstwa,

dmuchańce i trampolina. Miasteczko Westernowe Jeżeli szukacie atrakcji turystycznych dla dzieci, to koniecznie musicie wybrać się do Runowa koło Piaseczna. To miejsce, w którym poczujecie się jak w prawdziwym westernie. Atrakcją dla całej rodziny z pewnością będzie możliwość postrzelania z wiatrówki i prawdziwego łuku. Warto także sprawdzić swoje siły w bijaniu gwoździ i na kowbojskim torze przeszkód oraz pospacerować po leśnym labiryncie. W miasteczku westernowym przywita was prawdziwy Szeryf, który pokaże typowy westernowy saloon, bank i więzienie.

Farma iluzji Gdzie warto pojechać, jeśli chcecie zapewnić dziecku wiele emocji? A mianowicie do Farmy Iluzji oddalonej o 80 km od Warszawy (miejscowość Trojanów). To miejsce, w którym czeka wiele wrażeń zarówno dla dzieci jak i rodziców. Mniejsi będą super bawić się na placu zabaw, kolejce oraz karuzelach, a ci starsi poznają prawdziwy świat iluzji. Tutaj prawdziwą atrakcją turystyczną jest krzywa chata oraz kopalnia złota. Warto zarezerwować sobie cały dzień, bo nikt nie będzie chciał stąd wyjeżdżać, zwłaszcza latem kiedy otwarte są baseny.

Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach Prawdziwa atrakcja turystyczna dla wszystkich małych i dużych chłopców to Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach.

To niewielkie muzeum prezentuje około 300 zabytkowych samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów i motocykli. A prawdziwą perełką tego miejsca jest najstarszy samochód na terenie kraju, J.A.G. z 1897 roku. Oprócz tego zobaczyć można luksusowe limuzyny z lat 30. samochody wyścigowe z lat 70. i 80. oraz bogatą kolekcję motocykli i rowerów. Farma strusi i mini zoo Gdzie pojechać, aby mieć bliski kontakt ze zwierzakami? Wybierzcie się do Gołkowa, tam znajduje się farma strusi i mini zoo. Tutaj podczas 20 – minutowej wycieczki zobaczycie strusie, kucyki, białe daniele, dziki, pawie, perliczki i bażanty. Wszystkie te zwierzęta są w zasięgu ręki, można je nakarmić i pogłaskać. Prawdziwą atrakcją tego miejsca jest jajecznica ze strusich jaj!

