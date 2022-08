Atrakcje dla wirtualnych czołgistów na 12. urodziny World of Tanks na PC

Każdy gracz, który wejdzie do gry między 12 a 22 sierpnia br., otrzyma specjalny styl 2D „Tylko dwanaście” do wykorzystania na dowolnym czołgu oraz dzień konta premium (maksymalnie do 7 dni). Każda bitwa danego dnia zostanie nagrodzona 5 rocznicowymi momentami, które można będzie wymienić na obligacje, rezerwy osobiste, dni premium, style i inne elementy stylizacyjne w specjalnej sekcji sklepu.