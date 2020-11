ATP Masters 2020. Duet Łukasz Kubot/Marcelo Melo zwycięstwem kończy współpracę

Pierwszy mecz w grupie Mike’a Bryana przegrali z Amerykaninem Rajeevem Ramem i Brytyjczykiem Joe Salisburym, zwycięzcami tegorocznego Australian Open. To był czwarty występ Kubota i Melo w ATP Finals.

Nadal czy Tsitsipas?

Było blisko, by z turnieju odpadł już zeszłoroczny triumfator gry pojedynczej. Stefanos Tsitsipas obronił piłkę meczową w starciu z Andriejem Rublowem, a następnie doprowadził do wygranej w całym spotkaniu 6:1, 4:6, 7:6(6). Grek zagra dziś o awans do półfinału z Rafaelem Nadalem. Pierwsze miejsce w grupie „Londyn 2020” zapewnił sobie Dominic Thiem. Austriak ograł w niedzielę Tsitsipasa, a we wtorek po dwóch tie-breakach (wygranych do siedmiu i do czterech) pokonał Nadala. Trudno w to uwierzyć, ale Hiszpan jeszcze ani razu nie wygrał Turnieju Mistrzów, choć tegoroczny występ jest już jego szesnastym w karierze.