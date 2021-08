Ataki na punkty szczepień i ich pracowników. Kraska: To są akty terrorystyczne zagrażające bezpieczeństwu całego kraju Aleksandra Kiełczykowska

- To są akty terrorystyczne, bo to zagraża bezpieczeństwu nie tylko zdrowia i życia obywateli, ale zagraża bezpieczeństwu całego kraju – mówił w Senacie wiceminister zdrowia Waldemar Kraska odnosząc się do ataków na punkty szczepień..