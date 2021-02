Atak zimy. Warszawa: Intensywne opady śniegu i utrudnienia w ruchu [MAPA] Do kiedy potrwają śnieżyce i zamiecie? Prognoza pogody

Mroźna zima w MEMACH! To jeszcze nie koniec minusowych temperatur. Przed nami duże opady i zamiecie śnieżne. Oto najlepsze śmieszne obrazki

Najlepsze MEMY o mroźnej zimie! Przed nami intensywne opady śniegu, zamiecie i kilkunastostopniowe mrozy. W sieci zawrzało, bowiem niektórzy mają już dość iście zimowej aury. W niektórych regionach Polski już kilka dni temu pojawiło się kilka centymetrów śniegu, do tego dochodzi teraz siarczysty mróz. W nocy termometry gdzieniegdzie wskazują aż -15 stopi Celsjusza! Nie wszystkim się to jednak podoba. Do tematu mroźnej zimy odnieśli się Internauci, którzy w memach przedstawili swój punkt widzenia, a wszystko to w zabawnej formie! Te memy rozśmieszą Was do łez! Lubicie taką pogodę? Taka jest właśnie zima!