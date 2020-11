Atak terrorystyczny w Wiedniu. Policja informuje o 3 zabitych i 15 ciężko rannych. Zamachowiec zostawił wiadomość

Narodowcy atakowali i bili demonstrantów. Policja: nie mamy żadnych zgłoszeń

Do rana nikt pokrzywdzony przez narodowców podczas środowych demonstracji we Wrocławiu nie zgłosił oficjalnie pobicia – twierdzi wrocławska policja. Przypomnijmy: grupy kilkudziesięciu zamaskowanych napastników atakowały manifestantów m. in. na pl. Społecznym i ul. Kazimierza Wielkiego. W mediach społecznościowych pojawiały się informacje o rannych, odwożonych do szpitali, a nawet o osobie pociętej nożem. Napady na demonstrantów widać było na filmach i zdjęciach.