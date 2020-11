Atak terrorystyczny w Wiedniu. Media donoszą o co najmniej kilku ofiarach śmiertelnych. Jeden z zamachowców mógł się wysadzić

Co najmniej kilka osób mogło zginąć w poniedziałek wieczorem podczas strzelaniny w centrum Wiednia - informują media. Według doniesień, do strzelaniny doszło przy jednym z centralnych placów stolicy Austrii Schwedenplatz. Strzały miały zostać oddane w synagodze. Policja traktuje to jako zamach terrorystyczny.

Według policji atak rozpoczął się około godziny 20 przy ulicy Seitenstettengasse. pPotem były kolejne strzały.