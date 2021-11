Atak nożownika we Francji. „Działał w imię proroka”

Do ataku doszło w poniedziałek ok. godz. 6.30. Wtedy to do stojącego przed komisariatem radiowozu wtargnął uzbrojony w nóż mężczyzna i dźgnął siedzącego w nim funkcjonariusza. Policjantowi udało się przeżyć dzięki temu, że miał na sobie kamizelkę kuloodporną. Jego stan jest jednak ciężki.

Z informacji przekazanych w mediach społecznościowych przez francuskiego ministra spraw wewnętrznych Geralda Darmanina wynika, że napastnik próbował zaatakować także drugiego policjanta, jednak w tym momencie został został „zneutralizowany” przez trzeciego z funkcjonariuszy.