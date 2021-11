Atak nożownika w Niemczech. Sprawcą okazał się 27-letni Syryjczyk

Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę rano około godziny 9 w pociągu jadącym z Ratyzbony do Norymbergi na południu Niemiec, w Bawarii. Napastnik uzbrojony w nóż zaatakował współpasażerów. W wyniku ataku nożownika ciężko rannych zostało trzech mężczyzn w wieku 26, 39 i 60 lat - podał niemiecki "Bild". Według informacji, do których dotarł dziennik, napastnikiem okazał się 27-letni Syryjczyk Abdalrahman A., który został schwytany na miejscu zdarzenia i aresztowany.

Nieoficjalne doniesienia "Bilda" wskazują, że nożownik miał problemy psychiczne. Jeszcze w pociągu wezwał pomoc. Do Niemiec miał przybyć w 2014 roku. Uzyskał tam status uchodźcy.

W czasie ataku pasażerowie wpadli w panikę, zaczęli uciekać i krzyczeć. Pociąg został zatrzymany na stacji w Seubersdorf. Według świadków policja przybyła na miejsce bardzo szybko. Motyw terrorystyczny wstępnie został przez służby wykluczony.