Atak na telefon córki Wojtunika, były szef CBA zawiadamia prokuraturę i policję. "Nie odpuszczę. Zrobię wszystko, by was znaleźć"

W sobotę podczas briefingu przed resortem sprawiedliwości były szef CBA Paweł Wojtunik zapewnił, że jest zdeterminowany, by ustalić tożsamość osób, które stoją za włamaniem do jego telefonu. - Nie wiem kim jesteście, czy jesteście gangsterami czy politykami, ale zrobię wszystko, by was znaleźć. Jesteście bydlakami, łajdakami - powiedział Wojtunik.

Poinformowany o zdarzeniu Wojtunik wrócił do Polski pierwszym możliwym samolotem. Były szef CBA powiedział, że oczekuje od Ministerstwa Sprawiedliwości, by nadało sprawie najwyższy priorytet. Wojtunik złożył już w sprawie zawiadomienie do prokuratury. Sprawa została też zgłoszona na policję. Były szef CBA zapewnił, że wraz z córką przekazali wszelkie dane potrzebne do ścigania osób odpowiedzialnych za ten czyn. Wojtunik zadeklarował gotowość do współpracy z organami ścigania, choć - jak zaznaczył - nie ma do nich pełnego zaufania.