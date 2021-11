Asteroida wielkości wieży Eiffla zmierza w kierunku Ziemi. Czy jest dla nas groźna?

Asteroida wielkości Wieży Eiffla zmierza w kierunku Ziemi. Najbliżej naszej planety znajdzie się w grudniu tego roku. Czy mamy powody do niepokoju?

Asteroida nazwana 4660 Nereus lub DB 1982 ma kształt jajka i, jak oceniają naukowcy minie naszą planetę 11 grudnia w odległości 3,9 miliona kilometrów z prędkością 6,578 km/s. Dla porównania odległość Ziemi od Księżyca to około 385 tys. km. W związku z tym, mimo sklasyfikowania jej jako potencjalnie niebezpiecznej ze względu na swój rozmiar i bliskość Ziemi, wydaje się mało prawdopodobne, aby stanowiła dla nas realne zagrożenie. Uderzenie asteroidy o takich rozmiarach w Ziemię byłoby katastrofalne.

Ale tym, co wyróżnia Nereus na tle innych asteroid, nie jest jej rozmiar ani możliwość spowodowania uderzenia, ale jej potencjał do badań. Obecnie nie są znane misje, które byłyby gotowe do eksploracji Nereusa, jednak rozważano to wcześniej.