Artur Wichniarek: Lewandowski powinien konkurować z Jorginho

Jak oceni Pan decyzję France Football?

Moim zdaniem Robert powinien wygrać, tym bardziej, że nagroda nie została wręczona rok wcześniej. Ten ma rok równie dobry, ale Bayernowi szło trochę gorzej. 2020 to był kosmos, w 2021 trochę gorzej. Robert dalej goni Gerda Muellera, ma 64 bramek w roku kalendarzowym. Wygraną Leo Messiego można tłumaczyć chyba tylko reprezentacją. W Barcelonie grał dobrze i wygrał Puchar Króla, ale patrząc na dyspozycję nie tylko w reprezentacji, tylko klubową, której próba jest o wiele większa to zasłużył Robert. A jeśli już patrzymy na trofea to Jorginho zdobył z tej trójki najwięcej.

A jakie są dla Pana najważniejsze czynniki?

Patrzyłbym głównie przez pryzmat klubu, bo w nich widzimy piłkarzy przez cały rok. Robert w tym aspekcie był na totalnym topie, a Barcelona miała wiele problemów, oddali mistrzostwo, a na koniec Leo odszedł. Myślę, że wiele osób nie rozumie tego wyboru.