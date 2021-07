Artur Szklener: Chopin nie cierpiał agresywnego atakowania fortepianu. Mówił, że to jest jak szczekanie psa

Wzruszające są momenty, kiedy poszczególne osoby z różnych kontynentów dzielą się informacją o godzinie w swojej strefie czasowej. To unaocznia nam, że są z nami osoby z całego świata, które często zarywają noce, by wspólnie słuchać muzyki Chopina. Gdy zaczynamy przesłuchania, 3-4 nad ranem jest w Ameryce, gdy kończymy – w Azji – mów dr Artur Szklener, dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.

Trwają eliminacje do XVIII Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego i ciekawa jestem, jakie wnioski się Panu nasuwają – czy dzisiejsze granie muzyki Fryderyka Chopina jest inne niż 5-10 lat temu? Na pewno jestem zbudowany bardzo wysokim poziomem artystycznym uczestników w tym roku, co z kolei powoduje, że przed jury stoi niezmiernie trudne zadanie. Zazwyczaj w ocenie wykonań artystycznych mamy do czynienia z trzema grupami. Pierwsza to artyści, którzy zdecydowanie się wybijają, są wyraźnie najlepsi. W drugiej znajdują się artyści, którzy uczestniczą w danym wydarzeniu trochę na wyrost. Jest w końcu część środkowa, którą ocenić najtrudniej. W czasie trwających eliminacji mam wrażenie, że praktycznie nie ma pianistów o poziomie wyraźnie poniżej średniej. Jest spora grupa pianistów naprawdę wybitnych, a olbrzymia większość to po prostu świetni muzycy. I od niewielkich detali interpretacji artystycznych będzie zależało, czy ktoś zostanie zakwalifikowany do pierwszego etapu konkursu, czy nie.

Zgłosiło się ponad 150 kandydatów z wielu krajów. Wśród nich są tacy, którzy nie pierwszy raz startują w Konkursie Chopinowskim? Gwoli ścisłości zgłosiło się ponad 500 kandydatów, z których komisja kwalifikacyjna wybrała 164 osoby na podstawie przesłanych nagrań wideo. Z powodu przesunięcia terminu eliminacji 12 pianistów zrezygnowało, dlatego ostatecznie w przesłuchaniach biorą udział 152 osoby. Wiele z nich uczestniczyło już w Konkursie Chopinowskim, z czego aż czworo w finałach, co jest swoistym rekordem. Muzycy ci osiągnęli w Konkursie już bardzo dużo, jednak postanowili powalczyć o medale. Oprócz Szymona Nehringa, który wygrał Międzynarodowy Mistrzowski Konkurs Pianistyczny im. Artura Rubinsteina w Tel Avivie i nie musi uczestniczyć w eliminacjach, pozostałe trzy osoby już w nich występowały.

Który to jest konkurs dla Pana? To jest trzeci konkurs, w którym biorę udział w sposób tak bezpośredni. W 2010 roku, jako zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina prowadziłem dyskusję internetową – to był pierwszy konkurs transmitowany online.

Na dodatek obchodziliśmy wtedy 200 rocznicę urodzin Fryderyka Chopina. Tak jest; wielki rok chopinowski, który – przypomnijmy – sprowadził do Warszawy więcej turystów niż Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2012. Wtedy też zebrała się pierwsza międzynarodowa społeczność wokół konkursu.

W ciągu 11 lat zainteresowanie międzynarodowej publiczności konkursem niezwykle wzrosło, a laur zwycięstwa dla Seong-Jin Cho z Korei Południowej w 2015 roku ten proces jedynie przyspieszył. W krajach azjatyckich można wręcz mówić o swoistym kulcie Chopina. W jego efekcie stopniowo zwiększa się też liczba uczestników z Azji, którzy są fenomenalnie przygotowani od strony pianistycznej. Czyli technicznej? Technicznej, ale nie tylko w znaczeniu szybkiego grania, ale również kontroli brzmienia, dynamiki, artykulacji, tych wszystkich elementów, które stanowią składowe materii dźwiękowej. W efekcie pianista może z instrumentem zrobić niemal cokolwiek i pozostaje jedynie pytanie, co rzeczywiście chce przekazać i w jaki sposób. I co ciekawe, w ostatnich dziesięcioleciach, głównie dzięki możliwości podróżowania, coraz więcej muzyków pochodzących z Azji studiuje w Europie lub w Stanach Zjednoczonych, co powoduje swoistą syntezę owej pianistycznej perfekcji z pogłębionymi możliwościami interpretacyjnymi. Myślę, że można wręcz mówić o szkole azjatycko-europejskiej.