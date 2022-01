Artur Soboń nowym wiceministrem finansów. Ma wesprzeć wdrażanie Polskiego Ładu

Informację o powołaniu nowego wiceszefa resortu finansów przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych rzecznik rządu Piotr Müller.

„Polski Ład to m. in. największa reforma obniżająca podatki, tworząca solidarny system podatkowy. Premier Mateusz Morawiecki zdecydował, że jej wdrożenie wesprze Artur Soboń” – napisał na Twitterze. Rzecznik rządu przypomniał, że polityk ten podpisał wcześniej umowę społeczną w górnictwie oraz doprowadził do szerokiego przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.