Artur Gadowski z grupy IRA prezentuje kolejny singiel i klip pt. "Zimowa" z nowej płyty. Koronawirus zaatakował muzyków zespołu [WYWIAD]

Debiutancka płyta Celeste „Not Your Muse” już w sklepach i serwisach. Na niej „Stop This Flame” motyw przewodni Sky Sports Premier League

Na płycie Celeste pt. „Not Your Muse” znalazło się 12 utworów, w tym 9 niepublikowanych wcześniej oraz single „Strange”, „A Little Love” oraz „Stop This Flame” (motyw przewodni Sky Sports Premier League). Tak rodzi się kolejna gwiazda muzyki pop.