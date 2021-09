Artur Dubiel: Ćwiczenia Zapad 2021 to działanie nastawione na osłabienie sojuszy, sojuszników i relacji między nimi

Atak hybrydowy, wojna hybrydowa - takie terminy pojawiają się w mediach. Dla wielu z nas są to określenia niejasne, nie każdy je właściwie rozumie. Co to tak naprawdę znaczy?

W publicznym dyskursie nastąpiło niestety rozmycie pojęć. W dużym skrócie, wojna hybrydowa to połączenie wojny w tradycyjnym rozumieniu z działaniami nieregularnymi. To forma tak naprawdę jeszcze innego pojęcia, jakim jest wojna asymetryczna, gdzie potencjał przeciwników jest nierównoważny, to swoisty miks działań typowo wojskowych i informacyjno-psychologicznych. Jeśli pytanie brzmi czy mamy do czynienia z wojną hybrydową to odpowiedź jest bardzo klarowna: nie, nie mamy. Mamy do czynienia z elementami, ale nie wojny, a walki o hybrydowym charakterze. Powiedzmy to jasno, wojna hybrydowa była czy jest na Ukrainie, ale nie w Polsce. W aspekcie obecnej sytuacji mówienie o takiej wojnie to ignorancja bądź celowe straszenie i wprowadzanie w błąd odbiorców.