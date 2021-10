Art Basel: Po dwóch latach wróciły największe targi sztuki współczesnej na świecie. Swój udział zaznaczyły też polskie galerie

W wywiadzie dla gazety „Der Bund” z Berna, opublikowa-nym na kilka dni przed rozpoczęciem Art Basel dyrektor tych największych na świecie targów sztuki współczesnej w Bazylei Marc Spiegler zapowiadał, że kiedy nastąpi dzień otwarcia targów, ich uczestnicy, a zapewne i on sam, będą płakać z radości.

To dlatego, że targi odbywać się miały w nietypowej porze, po raz pierwszy po niemal dwuipółletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Wiadomo też było, że trwające obostrzenia uniemożliwiły wielu potencjalnym uczestnikom przybycie do Bazylei. A przecież były to jubileuszowe, 50. targi Art Basel. Wprawdzie okrągła rocznica przypadała rok wcześniej, ale wówczas pośród kolejnych fal pandemii nie dało się się imprezy zorganizować.

Pod koniec września 2021 roku płaczu w słonecznej i ciepłej Bazylei raczej nie było słychać, natomiast ekscytację i westchnienie ulgi - tak. I to pomimo faktu, że - jak podali organizatorzy - w imprezie odbywającej się od 21 do 26 września uczestniczyło 60 tys. osób, czyli mniej o 30 tys. niż na poprzednich Art Basel w 2019 roku.