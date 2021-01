Arsenal wreszcie pozbędzie się problemu? Özil o krok od odejścia z klubu BG

Początek roku to dobry czas dla kibiców Arsenalu. Drużyna z The Emirates stadium wygrał trzy mecze z rzędu i pnie się w tabeli, ale oprócz piłkarzy dobrą robotę wykonują też klubowi działacze. Wszystko wskazuje na to, że Mesut Özil wreszcie zostanie wypchnięty z północnego Londynu, co przyniesie korzyści finansowe i znacząco "przewietrzy" szatnie.