Arogancki idiota czy ofiara NFL? Antonio Brown kończy karierę w trakcie meczu

W minioną niedzielę futboliści Tampa Bay Buccaneers pokonali na wyjeździe New York Jets 28:24, ale większe emocje były przy linii bocznej. Kamery telewizyjne pokazywały wściekłego Antonio Browna, który ściąga z siebie sprzęt i koszulkę, a następnie przebiega w trakcie gry przez boisko w stronę szatni, po drodze machając kibicom gospodarzy. Chwilę później kibice widzieli go już przed stadionem, jak czeka na Ubera, gdy jego koledzy starają się odrobić straty.

- Antonio nie jest już członkiem zespołu - powiedział po wygranej trener Bruce Arians.

Trzeba zaznaczyć, że Brown to jeden z najlepszych skrzydłowych w historii futbolu amerykańskiego, który zdominował ostatnie 10-lecie w barwach Pittsburgh Steelers. W Oakland Raiders zaczęły się wybryki (m.in. przylot balonem na pierwszy trening, czy potajemne nagranie i opublikowanie rozmowy z trenerem), które zmusiły klub do zwolnienia go. Potem zwerbowała go legenda, Tom Brady do New England Patriots, gdzie po zaledwie jednym meczu został zwolniony, gdy na jaw wyszły oskarżenia o gwałt i pobicie. Brady dał mu jeszcze jedną szansę, kiedy dołączył do Buccaneers i razem wygrali zeszłoroczne Super Bowl.