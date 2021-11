Armatki wodne przeciwko migrantom. Kwaśniewski: Jeżeli rzucają kamieniami w polskich policjantów, to co robić?

„Trzy cele Łukaszenki”

W jaki sposób rozwinie się sytuacja? Według Kwaśniewskiego, Aleksander Łukaszenka ma trzy cele.

– Pierwszy to zdjąć sankcje, co jest niemożliwe, drugi to osłabić sankcje - możliwe, program minimum, rozwiązanie typu Erdogan to znaczy: ja się zajmę tymi uchodźcami pod warunkiem, że pomożecie mi finansowo, a ja wtedy będę trzymał was w szachu, bo będę mógł tymi uchodźcami odpowiednio manewrować, ale dostanę też pieniądze, żeby to załatwiać – oceniał Kwaśniewski.

– W gruncie rzeczy, jak patrzymy na to z ludzkiego, humanitarnego punktu widzenia, to kto wie, czy na ten wariant trzeci nie będzie trzeba w jakimś momencie pójść – dodał.

Były prezydent został zapytany także o to, czy z uwagi na nieprzewidywalność Łukaszenki można spodziewać się, że na granicy padną w końcu strzały. Kwaśniewski odparł, że choć w tej chwili nie jest to intencją, to jest takie ryzyko. – Wszystkie tego typu konflikty mogą przynieść zupełnie nieoczekiwaną, spontaniczną prowokację, albo przygotowaną. My nie wiemy na przykład, co tam się dzieje wewnątrz różnych służb, kto stracił nerwy, a kto jest watażka i chciałby trochę poszaleć – tłumaczył.