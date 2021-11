Arkadiusz Milik na Instagramie. Zobacz najnowsze zdjęcia, która udostępnił znany piłkarz na swoim profilu

Najnowsze fotki Arkadiusza Milika na jego Instagramie

Waiting for the next challenges…with smile ⚽️😃Allez l’OM

Cieszę się z powrotu do reprezentacji i zwycięstwa, ale teraz skupiamy się na kolejnym meczu. ⚽🇵🇱

Happy to be come back with my National team. Good win. Now focus on the next. ⚽️🇵🇱