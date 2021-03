Aresztowano Estończyka, który pracując w strukturach NATO szpiegował dla chińskich służb wywiadowczych

Toots dodał, że Kõuts dostawał pieniądze za przekazywane Chinom informacje. Wynagrodzeniem były też opłacone wycieczki do różnych krajów azjatyckich, w tym luksusowe zakwaterowanie i kolacje w restauracjach wyróżnionych gwiazdkami Michelin. Współpracujący z Estończykiem agenci działali pod osłoną think tanku.

Jeden z najlepszych naukowców NATO z dostępem do największych tajemnic szpiegował na rzecz Chin. Został aresztowany i osądzony przed przekazaniem tajemnic wojskowych Chińczykom. Chiński wywiad wojskowy zwerbował obywatela Estonii Tarmo Kõutsa, który pracował w ośrodku badawczym NATO zajmującym się m.in. badaniami nad łodziami podwodnymi. Według Aleksandra Tootsa, zastępcy szefa estońskiego kontrwywiadu (KAPO), Kõuts został zwerbowany w 2018 przez chińskie służby i przyznał się do winy. Został skazany na trzy lata więzienia. Gdyby zdołał przekazać tajemnicy chińskiej stronie, wyrok byłby bardzo surowy.

Rola w centrum NATO dała Kõutsowi dostęp mu do tajnych informacji wywiadu wojskowego Estonii i NATO. W chwili aresztowania posiadał poświadczenie bezpieczeństwa NATO z czternastu lat wstecz. Przez trzy lata Kõuts pracował dla chińskiego wywiadu wojskowego, ograniczył swoje szpiegostwo do obserwacji i rozmów na temat swojej pracy w strukturach NATO, ale według Tootsa nie przekazał jeszcze żadnych poufnych informacji wojskowych.

- To, że miał takie poświadczenia bezpieczeństwa było jednym z powodów, dla których zdecydowaliśmy się położyć kres jego współpracy [z Chińczykami] tak wcześnie – dodał Toots. Uchroniło go to przed znacznie surowszym wyrokiem, który zostałby wydany, gdyby oskarżono go o zdradę w przypadku przekazania tajemnic państwowych lub NATO.

W 2008 roku KAPO aresztowało Hermana Simma, szefa Departamentu Bezpieczeństwa resortu obrony Estonii. Simm zajmował się ochroną tajemnic państwowych, wydawaniem poświadczeń bezpieczeństwa i działał jako łącznik między estońskim Ministerstwem Obrony a NATO. Przez cały okres swojej kadencji pracował dla rosyjskiego wywiadu zagranicznego SVR. Simm został skazany na dwanaście i pół roku więzienia, musiał też zapłacić ogromne odszkodowanie. Został zwolniony z więzienia w Boże Narodzenie 2019 r.