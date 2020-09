Areszt za złamanie kwarantanny. Helsińska Fundacja Praw Człowieka oburzona

Chcemy rzadziej korzystać z samochodów, żeby ratowac klimat ale przy zakupie samochodu emisja CO2 nas nie interesuje

Najmniej istotnym czynnikiem przy wyborze samochodu są nagrody, np. Car of the Year (COTY). Niestety nie przywiązujemy też wagi do emisji C02– wynika z badania sondażowego przeprowadzonego przez platformę Carsmile. Jednocześnie Połowa Polaków uważa, że rzadsze korzystanie z samochodu w dużym stopniu przyczynia się do zapobiegania zmianom klimatu, a ponad 60 proc. deklaruje gotowość ograniczania tej czynności – wynika z najnowszego badania Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu.