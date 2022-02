Areszt dla sprawców brutalnego pobicia i rozboju dokonanych w celu zastraszenia świadka

Na polecenie Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali trzech mężczyzn, którzy używając niebezpiecznych narzędzi w brutalny i bezwzględny sposób pobili i okradli pokrzywdzonego. Następnie skutego kajdankami pozostawili go w mieszkaniu, w którym był przetrzymywany.

Brutalne pobicie

Zatrzymani mężczyźni wywabili pokrzywdzonego z jego mieszkania w Jeleniej Górze, po czym przewieźli go do innego lokalu, w którym dotkliwie go pobili i okradli. Używali do tego noży oraz ręcznie wykonanej kuli na sznurze tzw. „kiścienia”. Pobitego - ze złamaną żuchwą, nieprzytomnego i skutego kajdankami pozostawili w mieszkaniu, w którym był przetrzymywany. Sprawcy dotarli również do innej, związanej z pokrzywdzonym osoby i na jej szkodę dokonali kolejnych brutalnych przestępstw.

Ustalenia postępowania wskazują, że te bezwzględne i brutalne działania sprawcy podjęli, by zastraszyć pokrzywdzonego i w ten sposób wpłynąć na jego zeznania, które miał złożyć jako świadek w toczącym się przed sądem procesie dotyczącym członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wytwarzaniem i obrotem środkami odurzającymi.