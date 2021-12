Areszt dla dwóch funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej

Usłyszeli prokuratorskie zarzuty

Prokurator Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu przedstawił zarzuty łącznie 4 osobom, w tym dwóm funkcjonariuszom KAS w Poznaniu pełniącym obowiązki w Urzędzie Skarbowym we Wrześni. Prokurator przedstawił urzędnikom łącznie 22 zarzuty w tym m.in. przekroczenia uprawnień oraz niedopełniania obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w związku z prowadzonymi przez nich kontrolami skarbowymi, polegające na fałszowaniu w toku prowadzonych kontroli dokumentów i poświadczaniu w nich nieprawdy oraz na powoły­waniu się na wpływy w instytucji państwowej — w Urzędzie Skarbowym we Wrześni. Zarzuty dotyczą również po­dejmowania się pośrednictwa w załatwianiu spraw w zamian za korzyść majątkową lub osobistą i działania tym samym na szkodę interesu publicznego. Czyny te zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.