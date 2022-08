Arabia Saudyjska: Kobiety w końcu będą mogły kierować samochodem. Wydane zostały pierwsze licencje

Ta rewolucyjna zmiana została ogłoszona we wrześniu ubiegłego roku, a Arabia Saudyjska wydała pierwsze licencje dla kobiet na początku czerwca 2018 r. - informuje portal BBC News.

Arabia Saudyjska była ostatnim krajem na świecie, w którym kobiety nie mogły prowadzić samochodów. Z tego powodu rodziny musiały zatrudniać szoferów dla krewnych płci żeńskiej.

Władze saudyjskie zdecydowały się na ten krok dzięki nasilonej akcji działaczy, którzy prowadzili kampanię na rzecz prawa do prowadzenia pojazdów przez panie.

Jak podaje BBC News, co najmniej ośmiu działaczy na rzecz praw kobiet wciąż jest przetrzymywanych w aresztach i może stanąć przed sądem i spodziewać się długich wyroków więzienia za ich aktywizm. Według Amnesty International należy do nich m.in. Loujain al-Hathloul, znana postać w kampanii na rzecz praw kobiet do prowadzenia pojazdów.