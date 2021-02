Apple chce rozpocząć prace nad łącznością komórkową szóstej generacji, czyli 6G. Oferuje już pracę

Polecenie pracownika. Nawet 5000 zł za znalezienie kandydata do pracy

Pracownicy mogą liczyć na spore nagrody za polecenie kolegi do pracy. Dużo korporacji przyznaje gratyfikacje finansowe za rekomendację kandydata na konkretne stanowisko. Zobacz, co trzeba zrobić, aby wzbogacić się na poleceniu znajomego do pracy.