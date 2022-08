Apoloniusz Tajner: Konkursy w Zakopanem to próba przeżycia uwielbienia ze strony kibiców

Nasze nadzieje na olimpijskie medale to tylko skoczkowie?

Jako szef misji olimpijskiej na poprzednich igrzyskach oceniałem, że z Soczi możemy przywieźć nawet 12 medali. Zdobyliśmy sześć, ale pozostali sportowcy, od których spodziewaliśmy się krążka, zajmowali miejsca od czwartego do szóstego. Prognozy były zatem całkiem realne. Trzymając się tego, w Pjongczangu szans medalowych będziemy mieli mniej.

Największa to skoczkowie.

Cała piątka jest na równym, wysokim poziomie. Konkurs drużynowy to chyba największa szansa medalowa. Indywidualnie liczymy też na Dawida Kubackiego i oczywiście Kamila Stocha. To jest fighter, który jest w stanie wygrywać z najlepszymi. Rozmawiałem kilka dni temu ze Stefanem Horngacherem i mówił, że Stoch podczas igrzysk będzie w swojej najlepszej dyspozycji, lepszej niż obecnie. W najbliższym czasie powinien poprawić drobiazgi, które mu zostały.

Kto poza nimi?

Szanse będzie miała Justyna Kowalczyk w biegu na 30 km style klasycznym. Solidnie przygotowuje się do tego startu. W Pucharze Świata w Planicy zajęła ósme miejsce. Co prawda na 10 km, ale to wskazuje, że wraca do czołówki. Do tego weźmie udział jeszcze w innych biegach, mających jej pomóc w dojściu do szczytu formy, właśnie na 30 km klasykiem, który jest dopiero 25 lutego. Poza tym liczę na wysokie miejsca sztafety kobiet w biegach narciarskich, snowboardzie, drużyny kombinacji norweskiej, którą pierwszy raz wysyłamy na igrzyska... Trochę tego jest, cieszyłbym się, gdyby 40 proc. szans zostało wykorzystanych.