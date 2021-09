Aplikacja pomoże wykryć nowotwory skóry. SkinVision umożliwia szybkie i bezbolesne samobadanie zmian skórnych

Jak wskazują dane, co piąta osoba na świecie zachoruje na nowotwór skóry. Już dziś jest to jedna z najczęściej występujących chorób nowotworowych w krajach zachodnich - w niektórych rejonach liczba zachorowań przewyższa łączną liczbę przypadków nowotworów płuc, piersi, trzustki czy prostaty.

Nowotwór skóry wykryty we wczesnej fazie może być całkowicie wyleczalny. W fazie zaawansowanej odznacza się wysoką śmiertelnością, szczególnie jeśli mowa o czerniaku, którego charakteryzuje agresywny przebieg. SkinVision wprowadza nowe podejście do zdrowia skóry i jej profilaktyki. Wykorzystując najnowsze technologie, w tym sztuczną inteligencję oraz wiedzę renomowanych lekarzy dermatologów, pozwala rutynowo wykonywać samobadania znamion skórnych – komfortowo, we własnym domu. Dzięki temu zwiększa szanse na to, by w porę dostrzec ryzyko zachorowania na nowotwór skóry, co zdecydowanie zwiększa nasze szanse na wyleczenie. Dodatkowo, aplikacja ma również motywować do regularnego przyglądania się skórze, informując nas o stopniu ryzyka wystąpienia nowotworu, a jeśli jest ono podwyższone przekazuje informacje o kolejnych krokach. Podobne praktyki stosowane są już w przypadku profilaktyki nowotworu piersi, gdzie dzięki promocji regularnej samokontroli, uskuteczniono wczesną rozpoznawalność zachorowań. W przypadku SkinVision skuteczność jest jednak jeszcze wyższa - czułość usługi potwierdzona jest badaniami medycznymi i oscyluje na poziomie 95%.