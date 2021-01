Apel Jana Tomaszewskiego: "Sousa, nie ucz się polskiego i nie czytaj tych bzdur!"

Na czwartkowej konferencji prasowej poznaliśmy nowego trenera piłkarskiej reprezentacji Polski Paulo Sousę, który zastąpił Jerzego Brzęczka. Jan Tomaszewski apeluje: „Paulo, nie ucz się polskiego! Nie czytaj tych bzdur!”.

Jerzego Brzęczka już z nami nie ma...

Bardzo się z tego cieszę i chciałem pogratulować Zbigniewowi Bońkowi, który udowodnił to, że człowiek popełnia błędy, ale potrafi je naprawić. Ale prezes Boniek nie uważa, żeby zatrudnienie Jerzego Brzęczka było błędem.

Nie chodzi o zatrudnienie, bo ja też byłem jego zwolennikiem. Każdego selekcjonera weryfikują nie tylko wyniki, ale styl gry, a tego nie było. My w meczu z Włochami nie potrafiliśmy wyjść z własnej połowy, a mamy przecież najlepszego piłkarza na świecie. Boniek nie tyle przyznał się do błędu, co zauważył, że nie ma chemii między zawodnikami a trenerem i jest nieprawdopodobny marazm. Dwa ostatnie mecze udowodniły, że mamy światowej klasy zawodników, ale nie drużynę. Co mecz są jakieś niezrozumiałe zmiany w składzie i nie znam kadry, w której co mecz gra inny bramkarz.

To w którym momencie prezes Boniek powinien podziękować Brzęczkowi?

Uważam, że podziękowano mu w odpowiednim momencie, ale tylko dlatego że wcześniej przedłużono z nim kontrakt. Ja bym go pożegnał przed pandemią, ale skoro już mu przedłużono kontrakt, to najlepszą opcją był styczeń. Dlaczego? Bo jeśli zwolnilibyśmy go wcześniej, to nowy trener dostałby kilka pensji więcej, a związkowi to nie na rękę. Tłumaczenie, że utrzymał się w Lidze Narodów jest śmieszne, bo przecież zostaliśmy w najwyższej dywizji tylko dlatego, że zmieniono zasady. Tak samo tłumaczenie, że awansował na Euro jest śmieszne, skoro jedzie tam połowa Europy. Wyniki to jedno, bo przegrać można z każdym. Hiszpanie rozgromili Niemcy 6:0, ale przecież nie dlatego że Niemcy byli słabi, tylko dlatego że Hiszpanie wykorzystali swoje sytuacje. My na co dzień mamy piłkarzy, którzy grają w piłkarskiej elicie i oni widzą, jak trenują najlepsi, a potem musieli przyjeżdżać na kadrę i męczyć się z Brzęczkiem.

Co w takim razie sądzi Pan o trenerze Paulo Sousie?

Ja ufam Bońkowi. Sousa ma przed sobą dwumiesięczną odprawę przedmeczową, może wykorzystać do tego internet itp., bo musimy być gotowi na Węgry i Anglię. Sousa powiedział, że wie, jaki mamy potencjał, więc ja spodziewam się, że będziemy grali otwarty futbol, a nie murowali się na własnej połowie. Ja chcę zobaczyć Polskę z meczu z Portugalią na Euro 2016, gdzie przegraliśmy, ale graliśmy świetną piłkę, nie baliśmy się rywala. Czasem tak bywa, ale mogliśmy być dumni z kadry Nawałki. Dodam jeszcze, że cieszę się, że jest to trener z zagranicy, no bo jaki polski szkoleniowiec miałby autorytet w tej szatni? Ja mam apel do Pana Paulo. Paulo, znasz wiele języków, ale broń Cię Boże, żebyś się uczył polskiego.

Dlaczego?

Żeby nie musiał czytać bzdur, które niektóre pismaki piszą. Nie może ulegać sugestiom. Przecież nie jest tajemnicą, że niektórzy pseudodziennikarze wywierali presję na Brzęczku. Ile było głupot i propozycji np. żeby grać trzema napastnikami albo trzema defensywnymi pomocnikami. Niech Sousa robi swoje i nie czyta wypocin pseudoekspertów. Dziennikarze nie są od tego, by mówić trenerowi jak ma grać. A co Pan sądzi o całym nowym sztabie szkoleniowym? Może przydałaby się jakaś osoba, która zna to od kuchni?

I tu mam drugi apel do Pana Sousy i zarazem do prezesa Bońka. Powinien być jeden lub dwóch Polaków przy Sousie, żeby się od niego uczyli. Wierzę, że on poukłada ten zespół, wierzę, że ma pomysł, ale przecież kiedyś odejdzie. Niech będzie obok niego dwóch polskich trenerów, którzy potem mogliby kontynuować jego pracę, a nie musieć budować wszystko od nowa. Co szkoleniowiec przychodził, to mówił, że buduje zespół. Buduje to się dwie rzeczy - klubową drużynę i wrzód na du.... Albo się ma reprezentację, albo się nie ma.

Myśli Pan, że przede wszystkim zadziała tu efekt nowej miotły?

Tu tylko może to zadziałać i myślę, że prezes Boniek też to wie. To jest profesjonalista, wchodzi z czystą kartą i z nikim nie jest skonfliktowany, czego nie można powiedzieć o Brzęczku. To są piłkarze, którzy grają w czołowych drużynach. Jeśli Sousa z nimi porozmawia i nawet zaproponuje grę trzema czy pięcioma obrońcami, a oni się zgodzą, to niech tak grają. Przecież to są świetni piłkarze. My mamy ogromny potencjał, którego nie wykorzystujemy i wszędzie w Europie się dziwią. No to chyba w takim razie musi to być moja i Pana wina, no bo czyja [śmiech].

Paulo Sousa nowym trenerem polskiej kadry