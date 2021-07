Apel 92 sędziów Sądu Najwyższego w sprawie TSUE. "Odmowa wykonania orzeczeń godzi w krajowy porządek konstytucyjny"

W środę sędzia Sądu Najwyższego Włodzimierz Wróbel opublikował na Facebooku apel podpisany przez 92 sędziów SN, w którym przyłączają się do apelu sędziów, prokuratorów i prawników z całej Polski o natychmiastowe wykonanie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

"My, niżej podpisani sędziowie Sądu Najwyższego, apelujemy do wszystkich organów Państwa o pełne wykonanie postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 lipca 2021 r. (C-204/21) oraz wyroku tego Trybunału z dnia 15 lipca 2021 r.(C-791/19), w tym do natychmiastowego zawieszenia działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego" - przekazali sędziowie.