Antyszczepionkowcy wtargnęli do domu dziecka, by "ratować dzieci"

Stowarzyszenie Bydgoskie Kamractwo Rodaków zrzesza antyszpionkowców, nacjonalistów i radykalnych antysemitów. Jednocześnie ma logo w kształcie orła na wzór godła III Rzeszy. Na stronie stowarzyszenia na Facebooku mnóstwo jest teorii spiskowych, podważania naukowych faktów i agresywnych, nienawistnych komentarzy.

I właśnie w strojach tego stowarzyszenia, mających wyglądać jak mundury, do domu dziecka w Aleksandrowie Kujawskim wtargnęły dwie kobiety i dwóch mężczyzn, z których jeden filmował całe zajście. Napastnicy weszli do gabinetu dyrektorki, nie chcieli założyć maseczek (twierdzili, że nie muszą ich nosić i mają na to zaświadczenia medyczne) ani poddać się mierzeniu temperatury (nie pozwolili "prowadzić na sobie eksperymentów medycznych").

W jakim celu napastnicy wtargnęli do domu dziecka? Jak relacjonuje Onet.pl, ich celem było zabronienie dyrektorce szczepienia dzieci i zarejestrowanie jej reakcji. Byli tak przekonani o słuszności swoich działań, że zgłosili na policję zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez dyrektorkę. Na koniec filmu dodatkowo posunęli się do groźby, dodając napis: "Pracownicy będą teraz przesłuchiwani. Czekamy na rozwój sytuacji. Jeżeli dyrektorka faktycznie pozwoli na to... To cytując klasyka: WIECIE CO Z NIĄ ZROBIĆ".