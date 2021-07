Antykoncepcja na telefon. Rewolucyjna aplikacja ułatwi Polkom dostęp do pigułek

– Kobiety w Polsce ze względu na szereg czynników socjologicznych, politycznych i prawnych, mają bardzo utrudniony dostęp do antykoncepcji. To oznacza, że przeciętna Polka, która chce kontrolować swoją rozrodczość, znajduje się często w sytuacji bez wyjścia – wyjaśnia dr. Hannes Lewné, doktor nauk medycznych i CEO Prev. – Nasza aplikacja jest rozwiązaniem dla problemów Polek, które muszą zmagać się z wyzwaniami, które rzadko występują w innych krajach UE – dodaje.

W Polsce środki antykoncepcyjne są dostępne nie u lekarza pierwszego kontaktu, a u lekarza ginekologa. Pandemia tylko nasiliła problem, ponieważ dodatkowo spotęgowała kolejki do lekarzy.

– Utrudniony dostęp do antykoncepcji w Polsce chociaż ma głównie wymiar ekonomiczny, jednak nie dotyczy jedynie mieszkanek wsi i małych miast czy kobiet o niskich dochodach. Rzeczywista skala problemu jest dużo większa, ponieważ ograniczenia mają także źródła w uwarunkowaniach medycznych, społecznych, kulturowych i religijnych – komentuje Urszula Nowakowska, prezeska fundacji Centrum Praw Kobiet. – Tylko 15 procent Polek stosuje aktualnie doustną antykoncepcję hormonalną, a ponad 50 procent nie stosuje żadnej antykoncepcji. W przypadku wielu kobiet jest to efekt wykluczenia z dostępu do nowoczesnej antykoncepcji – dodaje. – To ogromny problem niosący za sobą poważne konsekwencje psychologiczne, zdrowotne, społeczne oraz ekonomiczne - zauważa.