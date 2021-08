Antony Blinken komentuje podpisanie noweli KPA ws. reprywatyzacji i słowa Andrzeja Dudy. „Wyrażam głęboki żal”

„Jestem głęboko rozczarowany polskim prawem ograniczającym odszkodowania za mienie niesłusznie skonfiskowane w czasach komunizmu. Wzywamy do przyjęcia kompleksowego prawa, które zapewni ofiarom sprawiedliwość” – napisał także na Twitterze Blinken.

Antony Blinken z poniedziałku na wtorek w nocy polskiego czasu wydał oświadczenie, w którym odnosi się do podpisania noweli kodeksu postępowania administracyjnego ws. reprywatyzacji, a także słów prezydenta Andrzeja Dudy o poszanowaniu wolności słowa.

Jednocześnie wezwał polskie władze do stworzenia "jasnej, efektywnej i skutecznej procedury prawnej, by odpowiedzieć na roszczenia w sprawie konfiskaty mienia" w konsultacji z zainteresowanymi stronami.

Słowa Andrzeja Dudy

Blinken pozytywnie odniósł się do słów prezydenta Andrzeja Dudy, który to w niedzielę podczas uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza zapewniał, że będzie cały czas stał na straży konstytucyjnych zasad, w tym zasady wolności słowa, swobody prowadzenia działalności gospodarczej, a także zasady prawa własności i wszystkich innych zasad konstytucyjnych, równego traktowania, zasady proporcjonalności i wszystkiego tego, co ważne w państwie demokratycznym".