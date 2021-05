Antonio Conte zwolniony! Czy to wywoła transferowy efekt domina?

Z mistrzem Włoch ma pożegnać się też jedna z największych gwiazd i dziś najwięcej mówi się o Romelu Lukaku. Belg miał świetne relacje z obecnym trenerem, więc taka decyzja władz klubu może zachęcić go do odejścia. Faworytem w wyścigu o podpis napastnika będzie Chelsea, a zdaniem belgijskich dziennikarzy doszło już do kontaktu z agentami zawodnika. Ewentualny powrót Lukaku na Stamford Bridg oznacza też, że The Blues zrezygnują z planów zakupu Harrego Kane’a - w takim układzie Anglik może szukać już mieszkania w Manchesterze. Pytanie czy w czerwonej stronie United, czy w błękitnej City?