Anthony Fauci, główny wirusolog, który doradzał sześciu prezydentom USA, nie zamierza ustąpić po objęciu rządów przez Joe Bidena

Ten wybitny specjalista zasugerował, że pomimo tego, iż nowa szczepionka jest wielką sprawą i ogromną nadzieją, to prawdopodobnie będziemy mieć więcej niż jedną skuteczną szczepionkę.

Później dodał: "Prawdopodobnie będziemy dawać szczepionkę przed końcem tego roku To bardzo dobra wiadomość".

Dodaje on, że ​​nie planuje opuszczać swojej posady, kiedy rządy obejmie Joe Biden.

- To ważna praca, robię to od bardzo dawna, doradzałem sześciu amerykańskim prezydentom i moim celem jest służenie Amerykanom bez względu na to, jaka jest administracja.

Fauci od wielu lat jest doradcą amerykańskich prezydentów. Od 1984 roku jest dyrektorem wchodzącego w skład Narodowych Instytutów Zdrowia Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych.

To z jego inicjatywy prezydent Ronald Reagan zdecydował się na kampanię na rzecz ograniczenia ekspansji wirusa HIV. Fauci został uhonorowany przez prezydenta George’a W. Busha Medalem Wolności.

Przyznanie się Fauciego, że nie zamierza ustępować ze swojego stanowiska nastąpiło po tym, jak prezydent Donald Trump zasugerował niedawno, że może go wyrzucić.