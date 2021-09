Anna Zalewska o decyzji KE: kolejny przykład, kiedy Komisja nie uznaje unijnych traktatów

Komisja Europejska zdecydowała we wtorek o zwróceniu się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie decyzji ws. środków tymczasowych z 14 lipca. Wówczas Polska została zobowiązana przez TSUE do „natychmiastowego zawieszenia” stosowania przepisów krajowych odnoszących do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.