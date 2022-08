Anna Rulkiewicz, prezes Grupy LUX MED: Pandemia zmienia to w jaki sposób funkcjonuje cały sektor ochrony zdrowia

Sytuacja, w której znajdujemy się w ostatnich dniach i tygodniach nie przypomina niczego, co widzieliśmy wcześniej. To pierwsza i miejmy nadzieję ostatnia taka pandemia w naszym życiu. Na zagrożenia płynące z pandemii koronawirusa patrzę z perspektywy zarówno podmiotu gospodarczego, jak i świadczeniodawcy funkcjonującego w najważniejszym obszarze – ochrony ludzkiego życia i zdrowia.

Pandemia zmienia to w jaki sposób funkcjonuje cały sektor ochrony zdrowia. Wszyscy – tak podmioty publiczne jak i prywatne - pracujemy zgodnie z zaleceniami instytucji odpowiedzialnymi za koordynację działań ograniczających skutki koronawirusa. LUX MED w ostatnich tygodniach wykonał gigantyczną pracę, by transformować organizację w kierunku zapewnienia pełnej ciągłości działania. Wprowadziliśmy Nowy Model Opieki i oferujemy pacjentom trzy różne formy konsultacji z lekarzem: poradę telemedyczną, konsultację online i wizytę w placówce. Dziś ponad 20% naszych placówek ambulatoryjnych świadczy wyłącznie porady telemedyczne, w przyszłości ich liczbę będziemy systematycznie dostosowywać do potrzeb. 80% wizyt realizowanych przez pacjentów to właśnie telemedycyna. W nadchodzących tygodniach i miesiącach rozwiązania z obszaru e-zdrowia szybko zaczną zmieniać to, jak rozumiemy model opieki nad pacjentem.