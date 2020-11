Anna Popek i … dyplomatyczne wpadki. Nowy program "Przewodnik dyplomatyczny" w telewizji.

„W programie pokażemy ambasady, Ambasadorów często z całymi rodzinami i opowiemy czym zajmują się w Polsce, jakie są relacje pomiędzy naszymi państwami oraz zapytamy o to, co w Polsce najbardziej się im podoba. Dowiemy się także tego, jak przez ich społeczeństwo postrzegani są Polacy i czy to pokrywa się tym co sami mają okazję w Polsce zaobserwować. W programie pokażemy piękne wnętrza Ambasad, które zwykle umiejscowione są historycznych budynkach, a do których nie ma swobodnego dostępu. W każdym odcinku jest także krótka część poświęcona savoir vivre’owi czyli etykiecie dyplomatycznej i kilku praktycznym poradom, jak nie popełnić obyczajowej wpadki przebywając w danym kraju.” - opowiada o programie Anna Popek.

Wydawałoby się się, że w świecie, którym podróżowanie jest tak powszechne jak nigdy wcześniej, o narodach wiemy już prawie wszystko. A jednak, wciąż nie znamy niektórych codziennych zwyczajów mieszkańców krajów, do których przybywamy. Co najbardziej dotychczas zaskoczyło Annę Popek ? „Na przykład, według Ambasadora Włoch jednym z najgorszych faux pas kulinarnych we Włoszech jest dodawanie ketchupu do makaronów czy... pizzy, natomiast na Węgrzech popularne przy toastach stukanie się kuflem

piwa jest wręcz zabronione, gdyż kojarzy się bardzo dramatycznymi przeżyciami Węgrów - jakimi, zapraszam do oglądania programu” dodaje dziennikarka.

Program będzie emitowany w każdy czwartek na antenie TVP 3 Warszawa o godz. 19.35.