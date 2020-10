Anna Gołębicka: Śmierdząca sprawa, czyli wszyscy tkwimy w szambie po pas

Od marca tyle się jedynie zmieniło, że nie ufamy i nie mamy żadnych autorytetów, bo udowodniono nam, że ten, kto ufa, potem wychodzi na frajera. Ministrowie zdrowia przychodzą, aby zabłysnąć jak gwiazda na nieboskłonie, dać nadzieję, a potem, tak samo jak mocno zaświecili, tak szybko znikają. A my pozostajemy z coraz większym poczuciem, że nadużyto zaufania i jesteśmy naiwni, że daliśmy się znów wkręcić. Nauczono nas, że w polityce nie ma takiego słowa, które nie mogłoby za parę tygodni brzmieć odwrotnie. Nie ma takiego kota, którego nie dałoby się odwrócić ogonem, oraz że nikt nie zawaha się go użyć. Modny przez ostatnie lata populizm stworzył niespotykane od dwudziestolecia wojennego zastępy siłaczy, którzy są przekonani o swojej niebywałej mądrości, i którzy wiele rzeczy zrobiliby lepiej, tylko że nic nie robią, a ich lenistwu, tkwieniu i niskiemu poziomowi życia winni są inni, tamci magiczni źli. Niejednokrotnie nadużywając słowa „Polak patriota”, każdego miesiąca z podniesioną głową gonią po społeczną daninę, bo od Państwa się należy. Zasiłek, danina, bezrobotne, opieka społeczna i żywność z Unii. Jeśli pracujesz codziennie wiele godzin, to nawet nie masz czasu się zorientować, ile można dostać, jak się człowiek wyspecjalizuje w braniu. Jeśli masz czas na chwilę refleksji, to myślisz sobie, jakim jesteś frajerem, oddając połowę pensji i coraz częściej zaczynasz kalkulować, że praca się nie opłaca.